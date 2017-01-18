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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Российский МИД заявляет, что с 2014 года паспорта РФ получили 167 тысяч украинцев
время публикации: 17:23
последнее обновление: 17:45
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Российский МИД заявляет, что с 2014 года паспорта РФ получили 167 тысяч украинцев

Министерство иностранных дел России заявляет, что в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации получили 167 тысяч 38 украинцев.

Об этом сообщает первый вице-спикер парламента представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Вместе с МИД Украины нам удалось дожать и получить от РФ информацию относительно тех граждан Украины, которые приобрели гражданство РФ и статус беженцев", - пишет она в Facebook.

Геращенко отмечает, что в полученной информации от МИД РФ количество беженцев немного отличается от справки месячной давности.

"Итак, согласно ноте МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации получили почти 170 тысяч граждан Украины. В частности, в 2014 – 24 141 человек, в 2015 – 67 400, за 9 месяцев 2016 – 75 497 человек", – сообщила первый вице-спикер.

К сожалению, Киеву не дали информации, сколько из этих граждан выехали из оккупированного Донбасса, и очевидно, что подавляющее большинство указанных граждан – это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ, сетует Геращенко.

Она подчеркнула, что Украина будет требовать информации, сколько из этих новых граждан РФ – крымчане и сколько – пенсионеры, в контексте дискуссии о выплатах пенсий.

"Ну, и в отношении беженцев, то этот статус в РФ за 2,5 военных года получило около 350 украинцев, в частности, в 2014 году – 240 человек, в 2015 – 84 человека, в 2016 – 31 человек.

Напомним, в конце декабря 2016 года в Госдуму России внесли законопроект, который упрощает получение российского гражданства носителям русского языка. Законопроект предлагает уравнять в правах две категории граждан и ликвидировать излишнее требование к носителям русского языка.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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