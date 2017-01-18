У христиан восточного обряда - Голодная кутья

Накануне праздника Крещения Господня христиане восточного обряда празднуют Вечер Крещения, который в народе еще называют Крещенским Сочельником или Голодной кутьей.

Как и перед Рождественским ужином, верующие весь день придерживаются строгого поста, а вечером, когда на небе появится первая звезда, семьями собираются за праздничным столом.

Как и на Богатую кутью, на голодную готовят только постные блюда, но в меньшем количестве (кутью и узвар, вареники с капустой, блины на масле, фасоль, все моченое, закваски и т.д.).

18 января в храмах происходит праздничное богослужение, а также осуществляется великое освящение воды, которую следует первой потреблять во время Святого ужина и с молитвой кропить ею всех членов семьи, двор, дом. Эта вода имеет такую же целебную силу, как и вода, освященная 19 января, которую называют Иорданской - лечит телесные и духовные болезни, не портится и сохраняется в течение длительного времени.

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