Нацсовет напоминает вещателям о 75-й годовщине принудительного вывоза украинцев в Германию

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил руководителям телерадиоорганизаций о необходимости внесения изменений в сетку вещания 18 января. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте регулятора.

В частности, Национальный совет обратил внимание руководителей телерадиоорганизаций, что, в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 22 декабря 2016 года № 1807, 18 января 2017 года является Днем памяти, поскольку исполнилось 75 лет со времени начала принудительного вывоза населения Украины в Германию (остарбайтеров).

"При планировании программ и передач на этот день рекомендуем руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, утвержденными Национальным советом в 23.07.2015 г. решением № 1146 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины в 11.08.2015 г. Под № 967/27412)", - говорится в сообщении.

Согласно этим правилам, в день памяти вещатели, в частности, обязаны:

- прекратить трансляцию комедийных и эротичных фильмов, юмористических, развлекательных и музыкальных передач, которые содержат произведения мажорного звучания, теле- и радиовикторин, музыкальных передач на заказ в прямом эфире;

- прекратить трансляцию рекламных роликов, которые содержат элементы юмора и эротики;

- распространять минимум раз в час в эфирном времени информацию о дне траура (скорби);

- во время телетрансляции разместить изображение горящей свечи;

- объявить в 12.00 минуту молчания с сопровождением звука метронома, если другое не предусмотрено соответствующим нормативно-правовым актом.

Как сообщалось, сегодня, 18 января, День памяти по поводу 75-й годовщины начала принудительного вывоза населения Украины в Германию. Первый эшелон с 1 117 рабочими-специалистами отправился из Харькова в Кельн 18 января 1942 года, второй - в Бранденбург, 21 января. Вывоз трудовых ресурсов из Киева начался 22 января 1942 года, когда в Германию были отправлены 1,5 тыс. человек. 24 февраля первый поезд отбыл из Сталино (ныне - Донецк).

За 1941-1944 общее количество остарбайтеров составило 2,8 млн чел., в том числе 2,2 млн украинцев. Большинство остарбайтеров работали на частных предприятиях. В Германии они жили в специальных лагерях под суровым надзором административно-полицейских спецслужб. Остарбайтеры были обязаны носить нашивку темно-голубого и белого цветов с надписью "ОST" ("Восток"), которая сообщала немцам, что эти люди - рабочие с востока, и понижала их в правах. Заработная плата составляла 30% платы немецкого рабочего, из чего большая часть шла на оплату питания и жилья. За попытку побега остарбайтеры карались смертью или заключением в концлагере.

Международный военный трибунал в Нюрнберге в 1946 году признал принудительный труд иностранцев, который использовали в нацистской Германии, преступлением против человечности и нарушением норм международного права. В 1994 году немецкое правительство выделило значительные материальные средства для компенсации бывшим остарбайтерам. Сумы выплат украинцам при этом были в 5 раз меньше, чем, например, полякам. В 2006 году выплаты были прекращены.

Cсылки по теме: