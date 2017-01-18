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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Российский фейк: младший сын Порошенко вступил в "ИГИЛ"
время публикации: 08:05
последнее обновление: 08:11
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В социальных сетях высмеяли российский фейк о том, что сын президента Украины Петра Порошенко якобы вступил в террористическую группировку "ИГИЛ"

В социальных сетях высмеяли российский фейк о том, что сын президента Украины Петра Порошенко якобы вступил в террористическую группировку "ИГИЛ". На фейк, опубликованный на одном из российских сайтов, указали в Twitter Stop Fake.

"Завершаем день нашей постоянной рубрикой "Шедевры пропаганды: адская жесть", — прокомментировали там фейковую публикацию одного из российских сайтов, в которой говорится о том, что Михаил, младший сын Петра Порошенко, находясь на обучении в британском колледже, якобы принял ислам и вступил в ИГИЛ.

Пользователи Twitter отметили, что на этом же сайте размещено и множество других фейков про Порошенко и его семью. В частности, там размещены фейковые публикации о том, что сын украинского президента оказался геем и о том, что несовершеннолетняя дочь Порошенко беременна от сирийского беженца.

Напомним, широко известными стали такие интернет-мемы, появившиеся после беспардонной лжи путинских СМИ: "визитка Яроша", "распятый мальчик", "снимают с поезда в Нацгвардию", "выдача участникам АТО земли на Донбассе и двух рабов", "выдача участникам АТО земли на Донбассе и пятерых рабов", "пьяные негры на украинском БТР".

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