Охендовский хочет, чтобы ЦИК получала результаты выборов по интернету прямо с участков

Следующие парламентские выборы, скорее всего, снова пройдут по смешанной избирательной системе, но можно полностью компьютеризировать передачу данных о подсчете голосов.

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский на встрече с главой офиса Совета Европы в Украине, представителем генсека Совета Европы по вопросам координации программ сотрудничества СЕ Мортеном Энбергом, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Наверное, настало время понять, что с большой долей вероятности следующие парламентские выборы в Украине будут проводиться на основе той же избирательной системы, которая применялась в 2012 и 2014 годах", – сказал он.

"Хотя в нашем государстве довольно сложно найти политика, который выступал бы против избрания парламента по пропорциональной избирательной системой с открытыми партийными списками, гораздо сложнее найти 226 народных депутатов Украины, готовых проголосовать за соответствующий закон", – отметил глава ЦИК.

По его словам, международные организации, иностранные дипломаты и украинские активисты лоббировали внедрение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам и принятие основанного на этой же модели избирательного кодекса.

"На мой взгляд, в среднесрочной перспективе – ближайшие 2-3 года – вероятность перехода Украины к применению пропорциональной избирательной системы с открытыми списками крайне низкая. Вероятность принятия избирательного кодекса – еще ниже", – заявил Охендовский.

"Так не разумнее ли подумать над тем, как модернизировать существующую смешанную избирательную систему, а именно – ее мажоритарный компонент, который вызывает больше всего критики как внутри страны, так и за границей? Необходимая аналитическая работа в Центральной избирательной комиссии уже проведена", – сказал он.

"В ближайшее время мы будем готовы предложить и обществу, и политикам проект изменений, которые необходимо внести в избирательный законодательство Украины с целью полной компьютеризации процесса передачи данных о подсчете голосов со всех почти 30 тысяч избирательных участков непосредственно ЦИКу", – сообщил Охендовский.

По его словам, это позволит значительно удешевить все будущие избирательные процессы.

"ЦИК сможет максимально быстро – уже на утро понедельника, следующее за днем голосования, а не через 10-15 дней, – получить предварительные результаты подсчета голосов с каждого избирательного участка и ознакомить с ними общество", – заявил глава комиссии.

"Риск манипулирования цифрами протоколов участковых избирательных комиссий после завершения подсчета голосов через противозаконное влияние на их членов со стороны кандидатов и партий будет практически ликвидирован", – заверил Охендовский.

Будет возможность составлять протоколы участковых избирательных комиссий не только в бумажной, но и в электронной форме, удостоверяя их электронными цифровыми подписями членов УИК.

Охендовский подчеркнул, что ЦИК никоим образом не поднимает вопрос о введении в Украине электронного голосования избирателей.

Речь идет о модернизации системы "Выборы" – внедрение современных технологий и полной компьютеризации администрирования процесса передачи данных о подсчете голосов от участковых комиссий Центризбиркому с исключением из этого процесса окружных комиссий.

Глава ЦИК пообещал организовать широкое обсуждение данной инициативы.

Охендовский и Энберг договорились в марте провести совместную конференцию при участии экспертов из международных организаций о компьютеризации передачи данных о голосовании.

Как известно, 7 июня 2016 года президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить 12 из 15 членов комиссии ЦИК и одновременно назначить 11 новых членов.

Срок полномочий 12 членов ЦИК истек 1 июня 2014 года.

В октябре спикер Андрей Парубий заявил, что предложит президенту повторно внести кандидатуры нового состава ЦИК, так как для нынешнего представления не хватает голосов.

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