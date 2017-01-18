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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Двое мужчин с помощью понтонного экскаватора пытались похитить кабель со дна Днестровского лимана

время публикации: 14:42
последнее обновление: 15:27
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Двое мужчин с помощью понтонного экскаватора пытались похитить кабель со дна Днестровского лимана

В Одесской области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались демонтировать электрический кабель, проложенный по дну Днестровского лимана. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Двое граждан Украины недалеко от берега в районе морского торгового порта "Белгород-Днестровский", используя экскаватор на базе понтона, осуществляли незаконный демонтаж кабеля, проходящего по дну лимана", - говорится в сообщении.

Эти мужчины в прошлом месяце уже задерживались за нарушение правил пограничного режима. Они пытались незаконно демонтировать из грунта кабель электропитания в районе населенного пункта Маяки.

Пограничники сообщили об инциденте в полицию. Проводятся следственные действия.

Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в этом году пойдет на спад.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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