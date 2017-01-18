Журналисты показали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести в Украину войска

В распоряжении издания Цензор.НЕТ оказался исторический документ – письмо бывшего президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.
Именно этот документ на заседании СБ ООН 3 марта 2014 года продемонстрировал представитель России Виталий Чуркин.
Предварительно Чуркин заверил подлинность продемонстрированного документа своим письмом.
И письмо Януковича, и письмо Чуркина находятся в материалах дела в отношении Виктора Януковича о госизмене с ноября 2016-го, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.
Сам Янукович ранее подтвердил подлинность своего письма на пресс-конференции в российском Ростове.
Как сообщалось, вчера, 17 января, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопии заявления экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести в Украину войска Российской Федерации. Он отметил, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.
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