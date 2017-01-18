Суд продлил арест трём похитителям экс-ФСБшника Богданова

Суд продлил содержание под стражей экс-депутату Харьковского облсовета Владимиру Россохе, причастному к похищению бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова.

Об этом в среду 18 января сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как сообщается, Голосеевский райсуд столицы поддержал позицию столичной прокуратуры и продлил на 60 суток срок содержания под стражей экс-депутату Харьковского облсовета, который организовал похищение и перемещение на территорию Российской Федерации бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова.

Кроме того, своим решением суд продлил срок ранее избранных мер пресечения двум соучастникам этого преступления, в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста на срок до 11 марта 2017 года.

Как уже сообщалось, участники преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, были задержаны 18 ноября 2016 года по результатам совместной спецоперации столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины и СБУ.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Cсылки по теме: