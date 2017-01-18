Чубаров прогнозирует быстрое устранение Захарченко и Плотницкого

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что визит главарей "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в оккупированный Крым является признаком того, что Кремль хочет с ними "расстаться". Об этом он сказал "Обозревателю".

По его словам, визит говорит о том, что в Кремле "уже не могут принимать своих марионеток".

Чубаров считает, что Захарченко и Плотницкий могут кончить плачевно, потому что они слишком много знают. Он отмечает, что российские власти не заинтересованы в том, чтобы главари боевиков оказались на скамье подсудимых.

"Оба террористических лидера – отработанный для России материал, с ними нельзя уже здороваться на территории самой России, при этом они могут быть полезными в качестве исполнителей чудовищной затеи Кремля. Этих террористов приглашают к себе не крымские оккупационные власти, поскольку это тоже может испачкать Москву, а приглашает "Русская община Крыма", которая выступила проводником так называемой "русской весны" в Крыму", – отметил председатель Меджлиса крымских татар, передает "Крым. Реалии".

"Приезд в Крым лидеров террористических организаций и то, что это происходит на территории, контролируемой Россией, – это еще одно подтверждение того, что российское государство причастно к подготовке и организации террористических атак в современном мире", - добавил он.

Напомним, 16 января российские СМИ сообщили о визите лидеров группировок "ЛНР" и "ДНР" в Крым. Визит Плотницкого и Захарченко якобы "приурочен" к празднованию 363-й годовщины Переяславской Рады.

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