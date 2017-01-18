На Сумщине задержали боевика "Оплота"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумской области боевика террористической организации "Оплот". Правоохранители установили, что ранее судимый житель Старобешевского района Донецкой области присоединился в 2014 году к боевикам, сообщает СБУ.

"В составе незаконного вооруженного формирования он перевозил грузы террористов, в частности боеприпасы, и ремонтировал технику", – говорится в сообщении.

По словам задержанного, чтобы не платить ему заработную плату, его обвинили в краже оружия и держали в тюрьме т.н. "МГБ ДНР". После освобождения он долгое время скрывался в России.

Сотрудники спецслужбы задержали его в одном из сел Сумщины, куда он приехал к родственникам – вынужденным переселенцам с Донбасса.

Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.

Ранее СБУ запустила сайт для боевиков, которые раскаялись в своих преступлениях.

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