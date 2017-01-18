Билецкий передал Матиосу первую часть данных о коррупции в Нацгвардии

Народный депутат Андрей Билецкий заявил, что 17 января передал главному военному прокурору Анатолию Матиосу первую часть доказательств о коррупции руководства Нацгвардии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Азова.

"Документы переданы в подтверждение заявления Андрея Билецкого, сделанного им 14 января", - сказано в сообщении.

14 января Билецкий опубликовал заявление, в котором обвинил руководителей Нацгвардии в коррупции, сепаратизме, и "уничтожении добровольческих батальонов".

"Я не могу больше молчать о ситуации в Национальной гвардии Украины. Ситуация абсолютно ненормальная для третьего года войны - на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, действует систематическая коррупция", - заявил нардеп.

Билецкий отметил, что вместе с командой волонтеров он уже готовит раскрытие коррупционной составляющей в Нацгвардии.

В главном управлении Нацгвардии заявили, что обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности с просьбой проверить факты коррупции и сепаратизма в структуре, о которых заявил народный депутат.

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