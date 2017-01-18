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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Парламент введёт в Украине регистрацию бездомных
время публикации: 16:39
последнее обновление: 17:18
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Парламент введёт в Украине регистрацию бездомных

Народные депутаты намерены законодательно закрепить регистрацию бездомных и лиц, не имеющих постоянного местожительства, по адресу специализированного социального учреждения. За законопроект № 3833 "О внесении изменений в закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" в первом чтении в среду проголосовали 230 депутатов из 226 минимально необходимых, передает "Интерфакс-Украина".

Законопроект предусматривает внесение в закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" нормы, согласно которой бездомные и другие лица, которые не имеют постоянного места проживания, регистрируются по адресу специализированного социального учреждения или учреждения социального обслуживания и социальной защиты, которые созданы в соответствии с законом "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей".

Документ предусматривает, что подачу заявления о регистрации, снятии с регистрации и месте проживания таких лиц возлагается на соответствующее специализированное учреждение, учреждение социального обслуживания и социальной защиты, где данным лицам предоставляются социальные услуги.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные СМИ, в Украине сейчаснасчитывается не менее 200 тысяч лиц без определенного места жительства.

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