Парламент введёт в Украине регистрацию бездомных

Народные депутаты намерены законодательно закрепить регистрацию бездомных и лиц, не имеющих постоянного местожительства, по адресу специализированного социального учреждения. За законопроект № 3833 "О внесении изменений в закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" в первом чтении в среду проголосовали 230 депутатов из 226 минимально необходимых, передает "Интерфакс-Украина".
Законопроект предусматривает внесение в закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" нормы, согласно которой бездомные и другие лица, которые не имеют постоянного места проживания, регистрируются по адресу специализированного социального учреждения или учреждения социального обслуживания и социальной защиты, которые созданы в соответствии с законом "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей".
Документ предусматривает, что подачу заявления о регистрации, снятии с регистрации и месте проживания таких лиц возлагается на соответствующее специализированное учреждение, учреждение социального обслуживания и социальной защиты, где данным лицам предоставляются социальные услуги.
Как сообщалось ранее со ссылкой на данные СМИ, в Украине сейчаснасчитывается не менее 200 тысяч лиц без определенного места жительства.
|
Cсылки по теме:
Ляшко в новогоднюю ночь раздавал бездомным сырые яйца
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
СМИ: Украина - на пороге нашествия бездомных, их уже около 200 тысяч
// NEWSru.ua // Украина // 30 марта 2016 г.
В Житомире для бездомных открыли пункт обогрева
// NEWSru.ua // Украина // 31 декабря 2015 г.
Правительство разрешило бездомным претендовать на жильё - Розенко
// NEWSru.ua // Украина // 27 марта 2015 г.
Сыром, предназначенным для экспорта в РФ, в Дании накормят бездомных
// NEWSru.ua // В мире // 6 ноября 2014 г.