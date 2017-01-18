Барна требует оценить действия Тимошенко в 2009 году в газовой сфере на предмет наличия госизмены

Руководство Кабинета министров и Службы безопасности Украины должно дать оценку последствиям газового контракта 2009 года для экономики Украины ввиду очередных требований "Газпрома" (РФ) к НАК "Нафтогаз Украины" выплатить 5,3 млрд долларов за недобор российского газа в 2016г, заявил 19 января 2017 года нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна.

"Я призываю бывшего премьера, а ныне лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко публично взять на себя ответственность за катастрофические последствия газового контракта, который был подписан ею в январе 2009 года в Москве. Как народный депутат, я обращаюсь в Службу безопасности Украины с требованием дать оценку действиям премьер-министра Украины Тимошенко в газовой сфере на предмет наличия в них признаков государственной измены. Также прошу Министерство экономики Украины и правительство определить размер ущерба, который нанес государству контракт Тимошенко-Путина", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

Парламентарий выразил убеждение, что "в 2009 году премьер-министр Украины Тимошенко в сговоре с тогдашним главой правительства РФ Владимиром Путиным заложила бомбу замедленного действия под украинскую экономику". В этом ключе он напомнил об обнародованном во вторник сообщении российских СМИ о том, что "Газпром" в Стокгольмском арбитражном суде потребует взыскать с НАК "Нафтогаз-Украины" 5,3 млрд долларов долларов за недобор российского газа в 2016 году, ведь правило "бери или плати" прямо предусмотрено контрактом Тимошенко-Путина".

Барна добавил, что действие контракта, который нельзя разорвать, рассчитано на 10 лет по той причине, что "именно столько по подсчетам Путина необходимо чтобы полностью разрушить экономику Украины: самый дорогой в Европе газ стал непосильным бременем для бюджета Украины, привел к недофинансированию армии, поставил в неконкурентное положение украинские промышленные предприятия и украинские товары".

Он также отметил, что Украина испытывает мощное экономическое давление и из-за отказа покупать российский газ, поскольку в случае объединения исков "Газпрома" общая сумма претензий к Украине вырастет до 37 млрд долларов. "Это - половина стоимости самой компании "Газпром", - пояснил общий масштаб исков нардеп.

"Контракт Тимошенко-Путина имеет целью поставить наше государство в новую энергетическую, долговую и политическую зависимость от России. Это несомненно представляет угрозу национальной безопасности Украины и ее независимости", - подытожил Барна.

Отметим, что это уже не первый резкий выпад Барны-старшего в адрес Тимошенко.

В частности, осенью 2016 года он подверг жесткой критике президентские амбиции лидера "Батькивщины".

"Хотите быть президентом? Ваш округ - Магадан. Там вы будете президентом", - обратился тогда Барна к Тимошенко.

При этом он он назвал фракцию "Батькивщины" "лживой, циничной и коварной".

Барна сказал, что "Батькивщина" еще хуже чем "Оппоблок" и Янукович.

"Ибо те хоть были открытые сторонники Путина. А вы коварны. Поэтому не говорите больше про Майдан. Вы покупаете и настраиваете людей", - заявил Барна.

Кроме тог, он призвал украинских граждан "бросать" это "лживое циничное кодло", а нардепов-"батькивщиновцев" - сложить мандаты и "идти собирать снег".

В то же время широкую известность Барни принесла его схватка с Арсением Яценюком, во время которой он буквально вынес на руках экс-премьера с парламентской трибуны.

Младший брат нардепа - Степан Барна - возглавляет Тернопольскую ОГА.

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