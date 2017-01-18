Увольнения в Крыму: оккупанты массово избавляются от украинцев-"шпионов"

Администрация завода "Крымский титан" во временно оккупированном городе Армянск Автономной Республики Крым беспричинно увольняет с работы граждан Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Российская оккупационная власть пытается обосновать формирование "фильтрационной зоны" на административной границе АР Крым с материковой частью Украины необходимостью борьбы с проявлениями терроризма. Администрацией завода "Крымский титан" (Армянск) производится увольнение граждан Украины с нарушением требований действующего законодательства без предоставления срока для поиска нового места работы", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, для оправдания противоправных действий сотрудники ФСБ РФ распространяют информацию о возможной причастности указанных граждан к деятельности спецслужб Украины.

Как сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук, в последнее время с предприятий Крыма уволили около трех тысяч работников.

"Из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях временно оккупированного Крыма в конце декабря 2016 - начале января 2017 гг. проведено сокращение около 3000 сотрудников различных учреждений, что вызывает возмущение местных жителей и негативно сказывается на общественно-политической ситуации на полуострове", - написал он.

В частности, по данным Тымчука, из Керченского государственного морского технологического университета уволили 535 человек, Керченского морского торгового порта - 254, ГУП РК "Крымэнерго" - 127, "Крымпочты" - 125, из Республиканской клинической больницы им. Семашко и Центра медико-специальной экспертизы в Симферополе - соответственно, 120 и 114 работников.

Как известно, предприятия олигарха Дмитрия Фирташа, среди которых и "Крымский титан", обслуживали патриотический российский форум, который российские оккупационные власти проводят в аннексированном Крыму.

Также Междуреченский горно-обогатительный комбинат, принадлежащий украинскому олигарху Дмитрию Фирташу и расположенный на территории Украины, поставляет на "Крымский титан" украинское сырье.

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