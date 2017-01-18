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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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В зоне АТО - 61 обстрел. Оккупанты бьют из тяжёлых миномётов
время публикации: 06:52
последнее обновление: 08:13
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 61 раз открывали огонь, потерь среди украинских военнослужащих нет
На Мариупольском направлении из 82 мм минометов сепаратисты вели огонь по Чермалыку, Водяному и Широкино

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 61 раз открывали огонь, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил сегодня утром, 18 января, на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 82 мм минометов сепаратисты вели огонь по Чермалыку, Водяному и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики били по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП - по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 мм минометов террористы обстреляли Троицкое и Новоалександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики били по Валуйскому, Станице Луганской, Попасной. По Валуйскому огонь также вел снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики вели огонь по Авдеевке, Опытному и Пескам.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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