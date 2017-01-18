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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Чубаров назвал "глубоко оскорбительным" заявление Савченко по Крыму. Тымчук уже готовит запрос в ГПУ и СБУ
время публикации: 13:31
последнее обновление: 13:31
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Народный депутат от БПП, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал "глубоко оскорбительным" заявление народного депутата Надежды Савченко относительно "сдачи" Крыма ради мира на Донбассе

Народный депутат от БПП, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал "глубоко оскорбительным" заявление народного депутата Надежды Савченко относительно "сдачи" Крыма ради мира на Донбассе. Об этом он заявил в парламенте, сообщает "Укринформ".

"Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги, народного депутата Надежды Савченко о том, что, мол, ради возвращения Донбасса нужно отказаться от Крыма, является не только крайне неприемлемым, глубоко оскорбительным, циничным и предательским по отношению к гражданам Украины - крымскотатарскому народу, которые остаются заложниками российских оккупантов", - сказал Чубаров.

Он также выразил надежду, что Савченко уточнит свою позицию.

В то же время глава Меджлиса призвал президента как можно скорее созвать Конституционную комиссию для определения статуса Крыма "с момента его возвращения под фактический контроль (Украины. - Ред.)".

В свою очередь, парламентарий Дмитрий Тымчук заявил, что готовит запрос в Генпрокуратуру и СБУ из-за заявлений Надежды Савченко о временной сдаче Крыма в обмен не деоккуппацию Донбасса.

"Как народный депутат готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины", - написал он в Facebook.

Тымчук также добавил, что такое заявление "даёт повод предполагать загадочную для медиков игру нейронов в мозгу Савченко".

Как известно, накануне Савченко заявила, что освободить Донбасс невоенным путем можно, но для этого на некоторое время придется сдать Крым.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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