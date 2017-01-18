Чубаров назвал "глубоко оскорбительным" заявление Савченко по Крыму. Тымчук уже готовит запрос в ГПУ и СБУ

Народный депутат от БПП, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал "глубоко оскорбительным" заявление народного депутата Надежды Савченко относительно "сдачи" Крыма ради мира на Донбассе. Об этом он заявил в парламенте, сообщает "Укринформ".
"Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги, народного депутата Надежды Савченко о том, что, мол, ради возвращения Донбасса нужно отказаться от Крыма, является не только крайне неприемлемым, глубоко оскорбительным, циничным и предательским по отношению к гражданам Украины - крымскотатарскому народу, которые остаются заложниками российских оккупантов", - сказал Чубаров.
Он также выразил надежду, что Савченко уточнит свою позицию.
В то же время глава Меджлиса призвал президента как можно скорее созвать Конституционную комиссию для определения статуса Крыма "с момента его возвращения под фактический контроль (Украины. - Ред.)".
В свою очередь, парламентарий Дмитрий Тымчук заявил, что готовит запрос в Генпрокуратуру и СБУ из-за заявлений Надежды Савченко о временной сдаче Крыма в обмен не деоккуппацию Донбасса.
"Как народный депутат готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины", - написал он в Facebook.
Тымчук также добавил, что такое заявление "даёт повод предполагать загадочную для медиков игру нейронов в мозгу Савченко".
Как известно, накануне Савченко заявила, что освободить Донбасс невоенным путем можно, но для этого на некоторое время придется сдать Крым.
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