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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Нардепы требуют от Порошенко взяться за импичмент и выборы
время публикации: 14:45
последнее обновление: 15:32
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Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Віктор Чумак

23 народных депутата подписали открытое письмо к президенту Петр3 Порошенко с требованием определить как неотложные проекты законов, принять которые обещали Порошенко и парламентская коалиция во время избирательной кампании. Об этом сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Виктор Чумак, опубликовав в Фейсбук копию письма.

Речь идет об обещаниях Порошенко во время предвыборной кампании и положении соглашения о создании коалиции депутатских фракций "Европейская Украина".

Это законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, пропорциональная система выборов в парламент с открытыми списками, урегулирование процедуры импичмента президента. Также в списке есть законопроект о всеукраинском референдуме 2145.

"За 2 года коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" не проявила политической воли и не смогла поставить соответствующие законопроекты на рассмотрение Верховной Рады Украины", - говорится в письме.

"Политическая ответственность - это то, чего сегодня не хватает украинской политике. Обещаний много - дел мало", - написал Чумак.

"Кроме того, предлагаю всем парламентским и не парламентским политическим партиям, общественно-политическим движениям, сознательным гражданам начиная с 7 февраля каждого пленарного вторника собирать акцию-митинг под стенами ВР с целью постоянно напоминать власти о наших требованиях", - пишет Чумак.

Он также привел фото документа с подписями депутатов.

Отметим, в декабре "Самопомич" уже внесла в Раду законопроект об отмене неприкосновенности нардепов.

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