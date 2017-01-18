НАПК нашло нарушения в отчётах 12 партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило выводы по отчетам 254-х политических партий за 3-й квартал. Об этом в Facebook сообщила руководитель Нацагентства по вопросам предотварщения коррупции (НАПК) Наталья Корчак.
Она уточнила, что 12 выводов уже опубликованы на сайте НАПК, а остальные готовятся к публикации.
В отчетах 12 партий выявлены нарушения уголовного характера. Перечень партий не приводится. Речь идет о предоставлении заведомо недостоверных сведений в партийных отчетах. Такие нарушения могут наказываться штрафом, исправительными работами или лишением свободы.
Корчак сообщила, что большинство нарушений административного характера.
Речь идет о фактах непредоставления финансовых отчетов местными ячейками партий. В качестве примерна можно взять партии "За Украину!", "Движение за реформы", "Единство" - местные организации в их отчетности указаны, но отчеты по этим организациям отсутствуют полностью. У партии "5.10" - 48 местных ячеек и только 28 отчетов, а из 20 партийных ячеек "Отчизны" финансовые документы предоставили только 2. Лидером стала Украинская народная партия, у которой 422 местных организации и только 22 заполненных отчета.
Также зафиксированы факты получения членских взносов в поддержку партий от физических лиц наличными.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило 442 миллиона гривен на финансирование уставной деятельности партий в 2017 году.
В 2016 году сумма финансирования составляла 391 миллион гривен. В частности, деньги не выделялись "Оппозиционному блоку", который отказался от финансирования.
Право на государственное финансирование имеют партии, которые на последних выборах в Верховную Раду (2014) набрали более 5% голосов избирателей.
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