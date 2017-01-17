Защита Януковича просит допросить Матиоса в деле о госизмене

Защита экс-президента Виктора Януковича требует допроса главного военного прокурора Анатолия Матиоса в деле по обвинению Януковича в государственной измене. О подаче соответствующего ходатайства в Генпрокуратуру заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, которого цитирует пресс-служба юридической компании "Авер лекс", передает "Украинская правда".

По его словам, Анатолий Матиос как один из бывших высших руководящих работников администрации президента Януковича должен быть допрошен по делу по обвинению Януковича в государственной измене.

Главная военная прокуратура, возглавляемая Анатолием Матиосом, обвиняет Виктора Януковича как президента Украины в бездеятельности, которая заключалась в нереагировании на протяжении всего 2013 года и по 1 марта 2014 года включительно на вызовы со стороны Российской Федерации.

При этом сам Матиос "в этот период занимал одну из руководящих должностей" (заместителя руководителя Главного контрольного управления в Администрации президента, - ред.), отметил Сердюк.

"Поэтому ему должно быть известно, была ли у администрации президента в 2013 году и в январе-феврале 2014-го информация о ведении РФ информационно-пропагандистской подрывной деятельности против Украины, как это говорится в тексте сообщения о подозрении, и докладывались ли эти факты президенту Виктору Януковичу, какие меры были приняты по этому поводу и т.д.", - сказал Сердюк.

"Поэтому мы будем настаивать на допросе Анатолия Матиоса в качестве свидетеля по делу о государственной измене", - добавил адвокат Януковича.

Ранее военный прокурор Анатолий Матиос прогнозировал, что приговор по делу Януковича вынесут к апрелю.

28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева сообщил, что Януковичу объявлено подозрение в государственной измене.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014 года, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии, как отметил Луценко, это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

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