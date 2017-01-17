Доцент Харьковской юракадемии получает в РФ премии за стихи о "Новороссии" и "сатанинском Евромайдане"

41-летняя доцентка кафедры экономической теории Харьковского национального юридического университета Владислава Броницкая в соцсетях пишет стихи о террористических "республиках" и называет украинцев "оккупантами". Об этом свидетельствуют посты на ее странице в социальной сети "ВКонтакте".

Помимо преподавания в вузе, женщина пишет стихи об "ополченцах Донбасса" и "украинской агрессии". Также у нее есть произведения с призывами с российскому вооруженному вторжению на суверенную территорию Украины и оды в честь главарей пророссийских террористических организаций.

В минувшем 2016 году она стала лауреатом "Российского писателя" в номинации "Новое имя". На сайте организации, в частности, приводится одно из ее стихотворений, в котором несостоявшийся кремлевский геополитический проект "Новороссия" назван "концентратом всех прекрасных порывов и чаяний", а также "светом", и "идеей размером с галактику".

Как сторонник идеи полной оккупации Украины и уничтожения проевропейской украинской демократической государственности как таковой Броницкая, к тому же, активно распространяет в соцсетях фейки террористов.

Свою антиукраинскую позицию Броницкая высказывает достаточно давно - в 2014 году она была активной участницей пророссийских митингов, давала интервью российским пропагандистским телеканалам про "бандеровцев в Харькове", а также писала стихи о "сатанинском Евромайдане" и "нацистском сброде".

Как и у многих идейных сторонников "ДНР"/"ЛНР" в текстах Броницкой имеют место антисемитские выражения.

По данным мониторингового проекта "Миротворец", Броницкая является одним из администраторов паблика "Антимайдан Харьков". Ее лекции тоже названы "антиукраинской пропагандой".

Себя называет "русской" и до сих пор - гражданкой СССР. На пропутинских акциях в Харькове появлялась в подчеркнуто красных, коммунистических тонах одежды.

При этом в Юракадемии о преподавательнице-сепаратистке знают и сейчас решают, продлевать ли с ней трудовое соглашение.

"Университет ни в коем случае не поддерживает ее позицию. Сейчас Броницкая работает на 1/4 ставки, ведет пары на одном из факультетов. Можно говорить о том, что ее доступ к студентам ограничен. 30 июня 2017 года у нее заканчивается контракт, мы изучаем все факты, в том числе и позицию в соцсетях, и будем принимать решение", - приводит слова проректора по учебной работе Юрия Барабаша харьковское издание NewsRoom.

Напомним, в январе стало известно о приговоре Октябрьского районного суда Харькова в отношении местного 39-летнего Интернет-сепаратиста. За распространение материалов с призывами к изменению границ Украины он осужден на 3,5 года лишения свободы.

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