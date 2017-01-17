Французский винодел сообщил об обстреле его двора в Одесской области

Французский винодел Христоф Лакарен, виноградники которого расположены в Шабо Одесской области, заявил, что по территории его двора стреляли. Об этом он сообщил на своем Facebook.

"Сначала воровали столбики,потом выкорчевали 11 га виноградников, теперь сосед одного из наших "проблемных" пайщиков Мунтяна Дмитрий Бабиенко стреляет из ружья в нашу собаку Беатрису, которая находилась на нашем огороженном сеткой дворе", - заявил Лакарен.

По его словам, собака получила ранение головы и морды. Полиция была на месте происшествия и зарегистрировала преступление.

"Господин премьер-министр, 31 октября 2016 года в телепрограмме журналисту Каролин де Камаре Вы лично гарантировали безопасность французским инвесторам в Украине. Я прошу Вас защитить мою семью от этих варваров!" - написал винодел.

Ранее Лакарен сообщал о том, почему на него давят, и стало ли ему легче работать в Украине.

Cсылки по теме: