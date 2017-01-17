Украину интересует португальский опыт береговой охраны и производства катеров

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет о заинтересованности украинской стороны в португальском опыте организации береговой охраны, проведения спасательных операций и производстве патрульных катеров, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
"Нас интересует опыт Португалии в контексте организации охраны морского побережья, проведения поисково-спасательных операций на море и подготовки кадров для потребностей ВМС. Отдельным направлением углубления нашего сотрудничества является военно-техническая отрасль, а именно нам важно ознакомиться с вопросами разработки и производства патрульных катеров для потребностей ВМС", - сказал Полторак во время встречи с руководящим составом ВМС Португалии на военно-морской базе Алфейте.
Глава оборонного ведомства Украины ознакомился с особенностями служебно-боевой деятельности базы и вопросами организации системы наблюдения за морской обстановкой.
Полторак также обсудил с командующим ВМС Португалии Антониу Мануэлем Фернандешем да Силва Рибейру вопрос усовершенствования двустороннего сотрудничества между военно-морскими силами Украины и Португалии.
Ранее сообщалось, что Португалия готова принять на лечение и реабилитацию раненных участников Антитеррористической операции.
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