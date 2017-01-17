Боевики удвоили количество обстрелов

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Враг удвоил количество обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях, ранив одного украинского военного. Всего за минувшие сутки зафиксирован 41 обстрел. Об этом сегодня утром, 17 января в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
Миссия ОБСЕ нашла запрещённое оружие боевиков почти на линии разграничения
Так, на Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь. Также из гранатометов и стрелкового оружия враг открыл огонь по Гнутово, Марьинке, Водяному, Красногоровке, Широкино.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны урочище Шаров Кут, Станица Луганская и Новозвановка.
На Донецком направлении из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.
9 января Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.
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