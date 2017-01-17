Геращенко показала тайный ход из кабинета вице-спикера ВР

Чтобы провести голосование за "диктаторские" законы 16 января 2014 года на тот момент вице-спикер коммунист Игорь Калетник попал из заблокированного кабинета в сессионный зал через тайный ход. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в интервью "Украинской правде" и показала вход в него.

Она напомнила, как этот кабинет ей вместе с коллегами приходилось блокировать перед принятием "диктаторских законов". Тогдашние оппозиционеры даже стали под окнами, чтобы первый вице-спикер коммунист Игорь Калетник "не сполз по стене".

"И здесь слышим: а он уже ведет сессию и не понимаем – как!? И только когда я сюда зашла, обнаружила тайный ход", – говорит Геращенко.

В дальней комнате кабинета есть лестница к небольшой двери, за которой – еще одна лестница, ведущая на чердак.

Напомним, Верховная Рада приняла инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики" 3 июля 2012 года. 8 августа президент Виктор Янукович подписал этот закон, а также поручил Кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков в Украине.

Закон вступил в силу 10 августа, он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Венгерский язык стал региональным в городе Берегово (Закарпатье), молдавский (румынский) – в селе Тарасовцы Черновицкой области. Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского района Закарпатской области.

Вместе с тем, 23 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену закона Украины "Об основах государственной языковой политики" За отмену закона тогда проголосовали 232 народных депутата из 334 зарегистрировавшихся в зале. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения.

Вместе с тем, на то время и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон. Таким образом, он не вступил в силу.

14 декабря 2016 года Конституционный суд завершил рассмотрение в форме устного слушания дела по "закону Колесниченко-Кивалова" и перешел к закрытой части процесса.

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