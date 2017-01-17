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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 17 января 2017 г.
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Террористы за день 31 раз обстреляли силы АТО. По Троицкому били из 120-мм миномётов
время публикации: 19:38
последнее обновление: 19:39
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В зоне проведения Антитеррористической операции в течение для был зафиксирован 31 вражеский обстрел.

Об этом во вторник 17 января сообщили в пресс-центре АТО на странице в соцсети Facebook.

"На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска с 82 миллиметровых вели огонь по Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия – по Лебединскому, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП – по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер. На Луганском – с 120 и 82 миллиметровых минометов обстреляли Троицкое", - отмечается в сообщении.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Авдеевке и Опытному.

Потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе АТО.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в результате боевых действий на востоке Украины ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения – это произошло в Попаснянском района в результате подрыва на мине.

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Вторник, 17 января 2017 г.  
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