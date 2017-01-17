Суд может изучить вопрос освобождения экс-беркутовцев по запросу боевиков "ДНР"

Святошинский райсуд Киева может изучить вопрос освобождения обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуры в связи с запросом боевиков "ДНР".

Суд над экс-беркутовцами могут сделать закрытым из-за вмешательства



Об этом на брифинге сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передают Українські новини.

Он отметил, что суд информирован о списках по обмену пленными.

При этом судья подчеркнул, что у экс-беркутовцев в списках не совпадают даты рождения, но тем не менее очевидно, что речь идет именно о Зинченко, Аброськине и Тамтуре.

В связи с этим Дячук допускает, что одной из сторон процесса будет поднят вопрос об освобождении их из-под стражи.

"Гипотетически не исключаю, что перед судом будет поставлен вопрос решения этой проблемы. Будем ее решать в соответствии с Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством", - заявил он.

При этом судья отметил, что Уголовным процессуальным кодексом не предусмотрено освобождение подсудимых в связи с необходимостью их передачи третьей стороне.

При этом Дячук допускает, что мотивация в ходатайстве может быть изложена иначе.

Как известно, списки пленных, обнародованные депутатом Надеждой Савченко (внефракционный), свидетельствуют о том, что представители боевиков "Донецкой народной республики" отправила запрос на выдачу им бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Тамтуры и Сергея Зинченко, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Списки Савченко не являются официальными.

Суд над экс-беркутовцами могут сделать закрытым из-за вмешательства



Дячук также заявляет о вмешательстве в свою работу суда при рассмотрении дела 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 активистов Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года.

Он отметил, что из-за действий ряда общественных организаций были сорваны 4 заседания суда.

Последний раз рассмотрение было сорвано 10 января.

"Судьи приняли решение сообщить о факте вмешательства в работу суда...Это значит, что мы зафиксировали факт вмешательства", – заявил Дячук.

По словам судьи, соответствующие заявления направлены в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру.

В связи со сложившейся ситуацией Дячук допускает переход в закрытый режим рассмотрения дела.

Судья считает требования срывающих заседания активистов немотивированными и направленными на затягивание рассмотрения дела.

Отметим, Святошинский райсуд города Киева во вторник, 27 декабря, рассмотрел пять эпизодов в отношении потерпевших по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Как сообщалось, в октябре бывший боец "Беркута" из Харькова Виктор Шаповалов в суде рассказал о подробностях расстрела Майдана в 2014 году. После полутора лет за решеткой он частично признал вину и даже назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновой.

Напомним, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов "Беркута" объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд столицы.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд еще на 60 суток продлил срок содержания под стражей пяти экс-"беркутовцев".

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