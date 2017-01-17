Порошенко: Швейцария предоставит украинцам безвиз сразу же после Евросоюза

Швейцария готова предоставить гражданам Украины безвизовый режим сразу же после аналогичного шага со стороны Европейского союза.

Об этом во вторник 17 января заявил президент Украины Петр Порошенко в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что мы ожидаем в ближайшее время решение Европарламента о безвизовом режиме. И было четко заявлено, что сразу же, как только Украина получит право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, Швейцария одновременно также предоставит безвизовый режим для украинских граждан", - заявил глава Украинского государства.

Ранее сегодня Порошенко заявил, что Швейцария до конца января текущего года передаст 100 миллионов долларов в виде первого транша финансовой помощи Украине.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский Совет поддержал безвиз для граждан Грузии и Украины уже в апреле нового года. Вскоре стало известно о переносе рассмотрения безвиза для Украины на новую дату, хотя официально эту информацию руководство ЕС опровергло.

В тот же день лидеры Евросоюза, несмотря на оппозицию ряда государств, согласились с инициированными Нидерландами предложениями относительно условий завершения ратификации в стране Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Согласно предложениям нидерландской стороны, соглашение об ассоциации с Украиной не является этапом на пути к членству в ЕС сейчас или в будущем, не включает гарантий коллективной безопасности, не ведет к любым формам обязательного военного сотрудничества и не позволяет украинцам работать в ЕС. Также Украина не получит дополнительного финансирования и должна сделать все от нее зависящее для борьбы с коррупцией.

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