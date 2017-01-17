Аваков считает реальным вернуть контроль над границей с РФ за 2 недели

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает реальным восстановление контроля над неконтролируемым участком границы с Россией на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в течение 2017 года.

Об этом он сказал 17 января на коллегии Госпогранслужбы, сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, "в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму".

Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники, подчеркнул глава МВД.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность ко взятию государственной границы под контроль.

"Это не мое пропагандистское высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство рассчитывет на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", – заявил Аваков.

По словам главы МВД, "это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей".

Напомним, Украина настаивает на том, что политическая часть Минских договоренностей, включая проведение выборов на ныне оккупированных территориях может быть реализована после того, как будут перекрыта граница с РФ, и выведены все российские формирования с территории Донбасса.

В качестве попытки перекрыть границу с РФ в сентябре 2014 года бывший на то время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о начале проекта "Стена". В июне того же года Кабмин одобрил проект, стоимость которого составляет около 150 миллионов долларов.

В конце 2015 года глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сообщал, что реализация проекта "Стена" сосредоточена на территории Черниговской и Харьковской областей. К концу 2016 в Харьковской области выполнили уже половину работ, а на Луганщине такие работы только начали.

Cсылки по теме: