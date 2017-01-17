Нардепы утвердили календарный план шестой сессии и пока отказались поднимать себе зарплаты

Верховная Рада утвердила календарный план работы 6 сессии. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 232 депутата, сообщает Укринформ.

Согласно календарному плану, предлагается начать пленарные заседания шестой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва 7 февраля 2017 года, а закончить ее работу 21 июля 2017 года.

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На время проведения шестой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва проектом календарного плана отводятся для пленарных заседаний Верховной Рады Украины - 11 недель; работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах - 7 недель; работы народных депутатов Украины с избирателями - 6 недель; проведение часов вопросов к правительству в Верховной Раде Украины - 12 часов.

В марте, апреле, мае предусмотрено проведение двух подряд недель в пленарном режиме, а именно недели: с 13 по 17 марта и с 20 по 24 марта, с 3 по 7 апреля и с 10 по 14 апреля, с 15 по 19 мая и с 22 по 26 мая.

Предлагается также предусмотреть для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах недели, на которые приходятся праздничные дни 8 марта, 1, 2 и 9 мая, а именно: с 6 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 10 по 12 мая.

Верховная Рада не смогла принять собственную смету на 2017 год, которым одновременно устанавливалось увеличение заработных плат нардепов и председателя парламента. Постановление №5573 не набрала необходимых 226 голосов и считается отклоненной, пишет "Украинская правда".

Перед голосованием в зале возникли споры относительно целесообразности поднятия зарплат нардепам и самого механизма определения ее объема.

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что много лет (с 2013 года) в Верховной Раде не принималась смета ВР.

"Я поздравляю регламентный комитет, что в этом году совместно с аппаратом они подготовили финансовый документ, чтобы не в ручном режиме, через распоряжение регламентного комитета и председателя осуществлялось финансирование Верховной Рады, а через постановление", - сказал он.

"Вместе с тем, я согласен с некоторыми выступающими, что повышение заработной платы в части народных депутатов является чрезмерный", - добавил он.

Парубий предложил внести изменения в постановление, согласно которым зарплата нардепов увеличивается не до 20 прожиточных минимумов, а до 15.

"А вместо этого мы могли бы увеличить фонд помощников и советников народных депутатов", - добавил он.

В конце концов на голосование вынесли три предложения: принять постановление в редакции комитета (которым устанавливается увеличение зарплат до 20 прожиточных минимумов), принять постановление с поправками Парубия, принять постановление о смете Верховной Рады, исключив из него пункт об увеличении зарплат народных депутатов.

Ни одно из предложений не набрало необходимых 226 голосов.

Постановление комитета предлагало увеличить с 1 января 2017 должностной оклад председателя Рады до 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который на сегодняшний день составляет 1600 гривен. То есть зарплата спикера повысилась бы до 32 тысяч гривен.

Также постановление предусматривало повышение зарплат заместителей председателя Рады и членов комитетов, которыми являются большинство депутатов парламента. Их оклады увеличатся до 16,2-19,2 прожиточных минимумов, или до 26-31 тысяч гривен.

Этим же документом предлагалось утвердить смету расходов Рады на 2017 год в размере 1,128 млрд гривен.

Как сообщалось, в декабря 2016 года зарплата Парубия составила 19,6 тысяч гривен, то есть примерно 12,7 прожиточных минимумов. Средняя зарплата народного депутата сейчас составляет примерно 14-15 тысяч гривен.

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