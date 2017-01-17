Украина получила заявление Януковича с просьбой о российской военной интервенции, - Луценко

Главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопии заявления экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести в Украину войска Российской Федерации.

Об этом во вторник 17 января написал на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина!" - сообщил он.

Луценко отметил, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.

"Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мною данных досудебного следствия получено от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - отметил он.

Как сообщалось, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил президенту РФ Владимиру Путину письменную просьбу "использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины".

1 марта 2014 года Совет Федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической ситуации в этой стране". Позже это решение было официально отменено, однако российская агрессия не прекратилась.

25 ноября 2016 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону Янукович подтвердил, что просил Путина ввести войска в Украину.

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