 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 17 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Тимошенко проиграла Гройсману суд по поводу "доплаты" за отопление её дома, а "тарифное" дело зависло из-за "больных" судей
время публикации: 22:01
последнее обновление: 22:03
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Тимошенко проиграла Гройсману суд по поводу "доплаты" за отопление её дома

Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск лидера оппозиционной партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к премьер-министру Украины Владимир Гройсман, в котором она требовала защитить ее репутацию и опровергнуть как недостоверную информацию, озвученную председателем правительства 8 июля прошлого года по поводу отопления ее дома. Соответствующее решение суд принял во вторник, 17 января 2017 года, передает Depo.ua.

Судебное заседание по "тарифному" делу в который раз отменено из-за "болезни" судьей. "Батькивщиновцы" считают это недопустимым

В своем иске Тимошенко также определила соответчиками секретариат Кабмина, государственный парламентский телеканал "Рада" и аппарат Верховной Рады.

Напомним, 8 июля 2016 го Гройсман заявил об отоплении дома Тимошенко следующее:

"Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня живет в доме, по-моему (площадью) 500 квадратных метров. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей (Тимошенко) за коммунальные услуги и за газ одну тысячу долларов США. Это справедливость? ...То есть кто-то хочет вернуть систему, при которой бедные платят за богатых? Правительство не поддерживает такой тезис".

Судебное заседание по "тарифному" делу в который раз отменено из-за "болезни" судьей. "Батькивщиновцы" считают это недопустимым

Партия "Батькивщина" заявляет о недопустимости дальнейшего затягивания "тарифного" дела Окружным административным судом (ОАС) Киева из-за постоянных больничных судей. Это подчеркнули народные депутаты партии Иван Крулько, Алексей Рябчин и Сергей Евтушок во время брифинга в Верховной Раде, транслировавшегося INTV.

Крулько объяснил, что сегодняшнее заседание по "тарифному" делу в ОАС Киева снова отменено из-за фейковых "больничных" сразу двух судей - Игоря Погрибченка и Виктора Шулежко.

"По нашему мнению, эти больничные не случайны, они тенденциозны. Их цель - затянуть максимально рассмотрение этого дела, длящегося свыше полугода", - подчеркнул нардеп и добавил, что "дела, имеющие общественный резонанс как и другие, должны решаться в пределах сроков, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства".

По словам Крулько, 23 января завершается срок полномочий обеих этих судей, а это означает, что в случае отсутствия решения по "тарифному" делу оно будет рассматриваться с самого начала в новом составе суда.

Вместе с нардепами к зданию ОАС Киева пришли свыше 500 сторонников "Батькивщины" и других партий и общественных движений, которые потребовали получить решение судей за "тарифному" иску Тимошенко. Они отметили, что лично приедут к каждому из судей, который затягивает это дело.

Депутаты с препятствиями смогли попасть к главе ОАС Киева Павлу Вовку, чтобы подать соответствующее депутатское обращение с требованием предоставить информацию о том, были ли эти судьи в другие дни на работе.

"Возмутило то, что для того, чтобы зайти к председателю суда, надо пройти три кордона, включая рамку с отпечатками пальцев. Открытость судебной власти очевидна!" - цитирует Рябчина официальный сайт "Батькивщины".

Заметим, что это уже не первый случай, когда заседание суда по этому делу отменяется из-за больного(ых) судьи(-ей).

Рассмотрение этого дела - по иску Тимошенко и общественной организации "Тарифная мобилизация" - к Кабинетк Министров Украины с участием третьих лиц - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ОАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", ОАО "Укргаздобыча", Александру Дядюку, Жанетте Блащук, Министерству экономического развития и торговли Украины - началось 25 июля.

facebook

Cсылки по теме:

Тимошенко: в "деле Лазаренко" нет Юлии Тимошенко и нет корпорации ЕЭСУ
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

Суд по тарифному иску Тимошенко не состоялся из-за болезни судьи
// NEWSru.ua // Экономика // 23 ноября 2016 г.

Россия освободила Шепелева, но выдавать отказалась. Возможно, что в обмен на компромат по Тимошенко
// NEWSru.ua // Украина // 8 августа 2016 г.

Суд начал рассмотрение иска Тимошенко против НКРЭКУ
// NEWSru.ua // Украина // 25 июля 2016 г.

Дело против Онищенко - заказное, считает Тимошенко
// NEWSru.ua // Украина // 24 июня 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 22:01
 Принц Алоиз пообещал Порошенко, что Лихтенштейн введёт "безвиз" для украинцев сразу после ЕС
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 17 января 2017 г.  

Последняя новость – 22:01

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017