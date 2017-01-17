Тимошенко проиграла Гройсману суд по поводу "доплаты" за отопление её дома, а "тарифное" дело зависло из-за "больных" судей

Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск лидера оппозиционной партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к премьер-министру Украины Владимир Гройсман, в котором она требовала защитить ее репутацию и опровергнуть как недостоверную информацию, озвученную председателем правительства 8 июля прошлого года по поводу отопления ее дома. Соответствующее решение суд принял во вторник, 17 января 2017 года, передает Depo.ua.

Судебное заседание по "тарифному" делу в который раз отменено из-за "болезни" судьей. "Батькивщиновцы" считают это недопустимым



В своем иске Тимошенко также определила соответчиками секретариат Кабмина, государственный парламентский телеканал "Рада" и аппарат Верховной Рады.

Напомним, 8 июля 2016 го Гройсман заявил об отоплении дома Тимошенко следующее:

"Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня живет в доме, по-моему (площадью) 500 квадратных метров. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей (Тимошенко) за коммунальные услуги и за газ одну тысячу долларов США. Это справедливость? ...То есть кто-то хочет вернуть систему, при которой бедные платят за богатых? Правительство не поддерживает такой тезис".

Судебное заседание по "тарифному" делу в который раз отменено из-за "болезни" судьей. "Батькивщиновцы" считают это недопустимым



Партия "Батькивщина" заявляет о недопустимости дальнейшего затягивания "тарифного" дела Окружным административным судом (ОАС) Киева из-за постоянных больничных судей. Это подчеркнули народные депутаты партии Иван Крулько, Алексей Рябчин и Сергей Евтушок во время брифинга в Верховной Раде, транслировавшегося INTV.

Крулько объяснил, что сегодняшнее заседание по "тарифному" делу в ОАС Киева снова отменено из-за фейковых "больничных" сразу двух судей - Игоря Погрибченка и Виктора Шулежко.

"По нашему мнению, эти больничные не случайны, они тенденциозны. Их цель - затянуть максимально рассмотрение этого дела, длящегося свыше полугода", - подчеркнул нардеп и добавил, что "дела, имеющие общественный резонанс как и другие, должны решаться в пределах сроков, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства".

По словам Крулько, 23 января завершается срок полномочий обеих этих судей, а это означает, что в случае отсутствия решения по "тарифному" делу оно будет рассматриваться с самого начала в новом составе суда.

Вместе с нардепами к зданию ОАС Киева пришли свыше 500 сторонников "Батькивщины" и других партий и общественных движений, которые потребовали получить решение судей за "тарифному" иску Тимошенко. Они отметили, что лично приедут к каждому из судей, который затягивает это дело.

Депутаты с препятствиями смогли попасть к главе ОАС Киева Павлу Вовку, чтобы подать соответствующее депутатское обращение с требованием предоставить информацию о том, были ли эти судьи в другие дни на работе.

"Возмутило то, что для того, чтобы зайти к председателю суда, надо пройти три кордона, включая рамку с отпечатками пальцев. Открытость судебной власти очевидна!" - цитирует Рябчина официальный сайт "Батькивщины".

Заметим, что это уже не первый случай, когда заседание суда по этому делу отменяется из-за больного(ых) судьи(-ей).

Рассмотрение этого дела - по иску Тимошенко и общественной организации "Тарифная мобилизация" - к Кабинетк Министров Украины с участием третьих лиц - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ОАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", ОАО "Укргаздобыча", Александру Дядюку, Жанетте Блащук, Министерству экономического развития и торговли Украины - началось 25 июля.

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