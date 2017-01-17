Порошенко встретился с главой ОБСЕ и напомнил о вооружённой миссии на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко напомнил нынешнему главе ОБСЕ, министру иностранных дел и интеграции Австрии Себастиану Курцу о вопросе размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом 16 января сообщила пресс-служба главы государства.

Во время встречи с главой ОБСЕ президент Порошенко выразил уверенность, что сегодня, когда Россия грубо нарушает обязательства в рамках ОБСЕ , Австрия во время председательства в ОБСЕ будет руководствоваться необходимостью восстановить уважение к верховенству права, и, в частности, обеспечить соблюдение положений Хельсинкского заключительного акта.

"Мы должны каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее пренебрежение нормами и принципами международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления - напрасны", - подчеркнул президент.

Он приветствовал намерение австрийского председательства усилить технические возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ). Это имеет важное значение для контроля за соблюдением режима прекращения огня и фиксирования фактов поставок российских вооружений и военнослужащих на Донбасс, подчеркнул украинский президент.

Глава Украинского государства отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ и что этом контексте ключевое значение имеет продолжение начатой немецким председательством работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в регионе.

Президент Украины призвал Курца реагировать всеми возможными средствами на нарушение Москвой прав украинских граждан на оккупированных территориях, а также способствовать освобождению политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией, а также заложников на Донбассе.

Ранее нынешний глава ОБСЕ, министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастиан Курц выражал сомнение в том, что идея вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе может стать реальностью - в частности, из-за недостаточной поддержки поддержки этой идеи среди стран - членов организации.

Во время своего визита на Донбасс Курц отметил, что СММ ОБСЕ и в дальнейшем в рамках своего мандата будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и что главной задачей по-прежнему будет оставаться контроль за прекращением боевых действий.

После визита в Киев Курц отправится в Москву.

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