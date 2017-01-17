Порошенко в Давосе обсудил усиление сотрудничества с лидером Китая

Сегодня, 17 января, в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Петр Порошенко провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает прес-служба украинского президента.

Президент Украины поздравил китайского лидера с 25-годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и КНР. Глава государства отметил, что обе страны демонстрируют искреннюю заинтересованность в укреплении традиционной дружбы и расширении плодотворного сотрудничества.

"Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем", - заявил Порошенко.

Было подчеркнуто, что украинско-китайские отношения носят стратегический характер и базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор Украинского народа.

Глава Украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и пресечению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, включая Крым.

Была достигнута договоренность о продолжении взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН.

Главы двух государств высказались за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР. Было решено провести в 2017 году заседание Украинско-Китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Президент Украины отметил, что Украина заинтересована в активном участии в реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь" и имеет для этого значительный потенциал. председатель КНР пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме.

Лидеры двух государств договорились активизировать политический диалог на высшем уровне. Стороны договорились об обмене визитами, сроки которых будут согласованы по дипломатическим каналам.

Напомним, Порошенко посетит официальные мероприятия саммита в Давосе, но не будет принимать участия в "украинском завтраке" бизнесмена и мецената Виктора Пинчука.

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