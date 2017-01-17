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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 17 января 2017 г.
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Пограничникам на передовой в зоне АТО повысят выплаты
время публикации: 08:39
последнее обновление: 08:39
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Пограничникам на передовой в зоне АТО повысят выплаты

Государственная пограничная служба Украины на выполнение поручения Президента Украины инициировала увеличение размера денежного вознаграждения за непосредственное участие пограничников в антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Администрацией Госпогранслужбы уже разработан проект соответствующего приказа о поднятии денежного вознаграждения военнослужащим, которые проходят службу в зоне АТО. После его подписания размер выплаты на первой линии обороны (линии боевого столкновения) составит 6 тысяч гривень, что больше чем раньше на 1,8 тыс. гривень, а в других районах (местах) проведения АТО будет составлять 2,4 тыс. гривень (увеличение на 1,2 тыс. гривень)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что принципиально важным достижением в прошлом году было реальное повышение денежного обеспечения пограничников до уровня военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, и это стало возможным благодаря поддержке Президента Украины, правительства, министра внутренних дел и небезразличных народных депутатов Украины. В настоящее время контрактник в первом году службы уже получает 7 тысяч гривень, а лейтенант по окончании учебного заведения – 9,5 тысяч гривень.

Кроме того, в ГПСУ замечают, что нынешний бюджет позволяет Госпогранслужбе сохранить позитивную динамику выплат и обеспечить на должном ровные текущие потребности службы. Он является бюджетом роста и развития. По закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" для пограничного ведомства утверждены расходы в сумме 7 млрд 063,2 млн грн, из которых расходы из общего фонда в сравнении с 2016 годом увеличены на 785,5 млн грн или на 12,6 %.

Напомним, в июне 2016 года украинским пограничникам повысили зарплаты.

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Вторник, 17 января 2017 г.  

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