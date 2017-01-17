На въезде в Житомирoщину перехватили фуру с львовским мусором

Утром 17 января 2017 года на патрульном посту "Звягель" в Житомирской области полицейские остановили грузовик DAF со львовским мусором, передает "Укринформ".
"Сегодня утром, около 7:00, на посту "Звягель" патрульные полицейские остановили автомобиль DAF с полуприцепом, который перевозил бытовой мусор из Львова и двигался в направлении Днепропетровской области, на полигон для выгрузки мусора", - сказано в сообщении.
Пост находится вблизи от административной границы Житомирской и Ривненской областей.
На месте события патрульные вместе со специалистами управления Укртрансбезопасности в рамках совместной отработки проверили у водителя документы. В частности в накладной на перевозку груза выявили несоответствие: отсутствие сведений о его характере.
"Патрульная полиция провела продолжительную разъяснительную работу с водителем, предостерегая его, что возможна уголовная ответственность в случае, если водитель на свое усмотрение решит сбросить мусор в одном из населенных пунктов Житомирской области. Водитель заверил, что будет двигаться к конечному пункту назначения. Экипажи патрульной полиции на соответствующих пунктах контролируют, чтобы данное транспортное средство не съехало с установленного маршрута", - уточнила пресс-офицер патрульной полиции города Житомира Дина Корчевна.
Как уже сообщалось, после прекращения работы печально известной Грибовичской свалки мусоровозы из Львова "ловят" по всей Правобережной Украине.
Чаще всего их замечают в соседних Ривненской и Тернопольской областях.
В конце прошлого 2016 года из-за нерешенной проблемы с переработкой мусора львовяне устроили своему городском голове, лидеру партии "Самопомич" Андрею Садовому коридор позора.
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