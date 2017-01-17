Депутаты фракции "Самопомич" хотят, чтобы с Пашинского сняли неприкосновенность

Депутаты фракции "Самопомич" выступают за снятие депутатской неприкосновенности с депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского. Также они настаивают на принятии своего законопроекта об ограничении депутатской неприкосновенности, заявили на брифинге в парламенте Оксана Сыроид, Ирина Подоляк, Роман Семенуха и Андрей Журжий, передает "Украинская Правда".

"Мы были свидетелями очень печального инцидента, когда глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, фактически, совершив вооруженное нападение на человека, является в судебном процессе свидетелем, а не подозреваемым", – заявила Сыроид.

"Такое следствие, как по мне, представляется фарсом. И я думаю, что было бы правильно, чтобы неприкосновенность с народного депутата была снята немедленно для того, чтобы гарантировать непредвзятое следствие. И мы убеждены, что такая ситуация должен быть исправлена", – сказала она.

Ирина Подоляк добавила: "Депутат Верховной Рады причинил ранения вооруженные гражданину Украины. Следственные действия, которые сейчас происходят, не возымеют никаких правовых последствий, потому что они идут в то время, когда депутат владеет иммунитетом".

Фракция "Самопомич" еще до нового года официально обращалась к главе Верховной Рады с тем, чтобы в парламент немедленно внесли ее "законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности, который бы давал возможность в правовом поле совершать и следственные действия относительно таких случаев, как относись недавно, в том числе".

"Мотивация спикера была такой, что он готов зарегистрировать свой альтернативный законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности, потому что определенные нормы, которые есть в нашем законопроекте, довольно революционны и существенно ограничивают возможности привлечения к уголовной ответственности депутатов Верховной Рады. Однако такой альтернативный законопроект зарегистрирован не был", – заявила Подоляк.

Роман Семенуха отметил, что "Самопомич" предлагает существенно сократить сроки рассмотрения представления – в регламентном комитете до 1 дня – и предусмотреть, что даже если регламентный комитет не принимает решение, то и ближайшие 3 пленарных дня Верховная Рада обязана рассмотреть такое представление или может собраться внеочередно для рассмотрения этого вопроса.

Также фракция планирует отменить особый порядок обыска депутата, установить ограничение для выезда нардепа в случае, если правоохранительные органы направили представление о привлечении его к ответственности.

По мнению Семенухи, если бы была такая норма, Александра Онищенко уже допрашивали бы в Украине.

А Андрей Журжий сказал, что следует предусмотреть возможность самостоятельного отказа от депутатского "иммунитета".

"Я еще перед Новым годом обратился к господину Парубию с требованием лишить меня депутатской неприкосновенности в связи с теми спекуляциями, которые сейчас ведутся вокруг меня Генеральной прокуратурой. Чтобы не было вопросов, что народный депутат прячется за неприкосновенностью, он имеет право отказаться от неприкосновенности по собственному заявлению – зал должен это просто проголосовать", – сказал он.

Как сообщалось, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу. Во время конфликта депутат выстрелил ему в бедро из пистолета Glock 19 калибра 9мм, который получил в подарок от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сам Пашинский получил удар бутылкой по голове. Депутат заявляет, что нападавшим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает, что нападал Пашинский.

3 января Андрей Портнов на своей странице в Facebook сообщил, что его адвокаты - в частности, Марина Паринова - будут противостоять "циничному и дерзкому хозяину жизни из "Народного фронта", который стрелял в обычного прохожего, и Национальной полиции, которая взялась ему помогать".

13 января состоялся перекрестный допрос по делу о стрельбе, который длился почти 8 часов.

В день перекрестного допроса стало известно, что Пашинский изменил показания.

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