В Комитете избирателей проанализировали выступления Саакашвили: чудесный оратор, но врёт

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили оперирует ложной и манипулятивной информацией во время своих публичных выступлений, что обусловлено стремлением создать новую партию и желанием получить больше сторонников в Украине. Такой вывод сделали эксперты проекта "Дословно", проанализировав интервью Саакашвили на телеканале "NewsOne", сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.
"Михеил Саакашвили чудесный оратор, однако в своих речах он всегда был склонен к преувеличению. Особенно сейчас, когда он потерял свой пост в Одесской области. Популистская риторика Михеила Саакашвили также обусловлена созданием новой партии и желанием получить больше сторонников в Украине", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.
Отмечается, что для анализа было отобрано несколько фактов, на которые опирался Саакашвили во время выступления. Из пяти проанализированных заявлений бывшего чиновника три имели манипулятивный характер, а еще две оказались ложными.
В частности, ложными являются заявления Саакашвили о том, что он никогда не был замечен в популизме, ведь в должности главы Одесской ОГА он не выполнил подавляющее большинство своих обещаний, как и о том, что Одесчина - единственный регион Украины, где не берут взяток.
"В течение последнего года в Одесской области задержали ряд высокопоставленных должностных лиц по подозрению во взяточничестве. В частности, начальника управления городского совета Теплодара и одного из руководителей Государственной фитосанитарной инспекции области", - говорится в сообщении.
Среди заявлений манипулятивного характера названо то, что Украина имеет ужасную репутацию в Америке и Европе, ведь результаты анализа Reputation Institute свидетельствуют, что в течение последнего года репутация страны значительно улучшилась в мире. "Согласно рейтингу, Украина заняла 59 позицию, улучшив показатель на 9 ступенек по сравнению с 2015 годом", - информируют в КИУ.
В КИУ также опровергли, что Саакашвили в Грузии выиграл бы выборы. "За последние несколько лет в Грузии рейтинг политика резко упал. Парламентские выборы 2016 партия Саакашвили со значительным отрывом проиграла партии "Грузинская мечта", - идет речь в исследовании.
Кроме того, манипулятивным является заявление, что Одесса стала лидером по инвестиционной привлекательности.
"Одесса традиционно занимает высокие места в рейтингах инвестиционной привлекательности. За время пребывания Саакашвили в должности главы Одесской областной администрации, этот показатель существенно не изменился", - напомнили эксперты.
Ранее Саакашвили "присудил" президенту Петру Порошенко "приз Пиноккио" за "лживое выступление" о реформах в Одессе.
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