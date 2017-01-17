Большинство причастных к "гангстерским разборкам" в Олевске задержали, - Шкиряк

Сотрудники Национальной полиции задержали большинство причастных к стрельбе в Олевске Житомирской области.
Как сообщил ZN.UA советник главы МВД Зорян Шкиряк, правоохранителям удалось идентифицировать всех участников конфликта.
"Установлены личности всех участников инцидента, большинство из которых - задержаны. Изъято часть оружия. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению местонахождения других причастных. Также проводятся все необходимые экспертизы, в том числе баллистическая экспертиза ДНК, для установления непосредственных участников инцидента", - уточнил Шкиряк.
Он напомнил, что стрельба возле одного из ночных заведений Олевска произошла вследствие "криминальных разборок" между местными жителями и приезжими из Львовщины.
"Конфликт между двумя группами лиц возник на бытовой почве, но не исключено, что обе группировки имели отношение к незаконной добыче янтаря", - уточнил советник министра.
По его словам, ситуация находится на контроле у руководителя ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко.
Обстановка в городе стабилизирована, местные правоохранительные структуры усилены дополнительными подразделениями Нацполиции и Нацгвардии.
Преступления квалифицированы по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч 2 ст 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Напомним, в ночь на 16 января Олевске Житомирской области произошло вооруженное столкновение между несколькими десятками людей - жителями Олевского района и львовянами.
В результате стрельбы один человек был убит, шестеро получили ранения. По одной из версий, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. По другой - это были криминальные разборки, связанные с незаконной добычей янтаря.
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