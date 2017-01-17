Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой

За минувшие сутки в результате боевых действий на востоке Украины ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения. Это произошло в Попаснянском района в результате подрыва на мине, сообщил сегодня, 17 января, спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

В стычке между военными РФ и боевиками погибли 3 человека – разведка



"Вчера было относительно спокойно. За сутки противник ни разу не открывал огонь из тяжелого вооружения. После полуночи боевики открыли гранатометний огонь по Новозвановке. После захода солнца враг трижды обстрелял Станицу Луганскую и ее окрестности вблизи российской границы из гранатометов и стрелкового оружия", - рассказал он о ситуации на Луганском направлении.

По словам Мотузяника, всего за минувшие сутки здесь произошло 4 вражеских обстрела.

Представитель МОУ констатировал, что на Донецком направлении враг также значительно снизил свою огневую активность.

"Единственным исключением стала Авдеевка – здесь боевики около 2 часов обстреливали наши позиции из минометов. Огонь при этом велся сразу с двух разных направлений. При этом было выпущено 37 мин. Также несколько вражеских обстрелов вчера произошло на Светлодарской дуге, в Зайцевом и Опитном. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 6 вражеских обстрелов, 1 – из тяжелого вооружения", - отметил он.

Как проинформировал Мотузяник, на Мариупольском направлении, как и ранее, боевые действия вчера велись в Марьинском районе и на приморских рубежах.

"Враг продолжает стрелять как днем, так и ночью, правда почти не применяет тяжелое вооружение. Только в Павлополе по нашим позициям было выпущено несколько мин. Свою основную активность вчера противник сосредоточил на Павлополе, Гнутово и Широкино – именно на эти пункты приходится 80% всех вражеских обстрелов на Мариупольском направлении. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произел 31 вражеский обстрел", - уточнил представитель Минобороны по вопросам АТО.

В стычке между военными РФ и боевиками погибли 3 человека – разведка



В военных соединениях и частях ВС России на Донбассе увеличилось количество не боевых потерь. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook 17 января.

"16 января в 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения трое военнослужащих убиты и еще девять получили ранения", - говорится в сообщении.

Указывается, что по состоянию на 17 января в 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК учтено до 80 военнослужащих, самовольно оставивших свои подразделения.

Согласно информации ГУР "реальное количество дезертиров в полку гораздо больше".

16 января украинская разведка сообщала, что в Новоазовске между боевиками из Донецкой области и российскими спецназовцами произошли столкновения, в результате которых были травмированы 20 человек.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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