Крюковский завод показал свои вагоны-трансформеры

Во вторник 17 января вечером ПАО "Укрзализныця" отправляет в первый рейс скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 Киев – Ивано-Франковск, в составе которого и новые вагоны с трансформирующейся мебелью.

Современный подвижной состав презентует председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун, сообщает пресс-служба Крюковского вагоностроительного завода.

"Купейный пассажирский вагон локомотивной тяги мод. 61-779 предназначен для перевозки пассажиров по железным дорогам Украины, стран Балтии и СНГ с шириной колеи 1520 мм. Скорость движения – до 160 километров в час. Такие вагоны можно использовать в составе поездов как на электрифицированных, так на неэлектрифицированных участках дороги", - указывается в публикации.

Специалисты КВСЗ имеют значительный опыт создания такой техники. В течение 2012-2013 г.г. по просьбе заказчика на Крюковском вагоностроительном были разработаны и изготовлены 59 купейных пассажирских вагонов с трансформирующейся мебелью. Среди них и 4 вагона модели 61-779 с купе бригадира и одним специально оборудованным купе для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в инвалидных колясках.

Такие вагоны можно использовать как на длинных, так и на коротких маршрутах. На коротких – трансформируемая мебель позволяет значительно увеличить количество пассажиров, что выгодно перевозчику. А в случае многочасовых поездок в них созданы максимально комфортные условия для путешествия, отдыха и сна пассажиров.

Механизмы трансформации легки и просты в использовании, с ними справится даже ребенок. Для того чтобы перейти в ночной режим, необходимо снять спинку сиденья с позиции фиксации и опустить ее. И вот уже перед вами полноценное спальное место с матрасом. Таким же образом можно перевести из дневного положения в ночное и верхние полки.

Подголовники на нижних местах откидываются, под ними размещены удобные полочки для необходимых в дороге мелочей, держатели для брюк. Для пассажиров с верхних полок, также предусмотрены шкафчики с закрывающейся дверцей.

Коллектив ПАО "КВСЗ" продолжает работать над выполнением заказа Укрзализныци на поставку 21 пассажирского вагона. В данной партии предусмотрено изготовление 13 вагонов модели 61-779 с трансформирующейся мебелью. На сегодняшний день шесть из тринадцати переданы заказчику.

Как отмечается, все технические характеристики вагонов соответствуют современным госстандартам и требованиям к качеству и безопасности использования пассажирского подвижного состава. Количество пассажирских спальных мест – 40, мест для сидения – 60. Одно купе отведено для отдыха проводников. Срок эксплуатации 30 лет.

Как сообщалось ранее, из Киева (Украина) до Перемышля (Польша) решили ездить на скоростных поездах Интерсити+, хотя электропоезд ЕКр-1 "Тарпан" производства Крюковского вагонзавода также удачно показал себя на испытаниях.

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