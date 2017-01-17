Городские власти назвали причины вони в Киеве

Причиной дыма и вони в столице являются не пожары и не сжигание мусора, а погодное явление. Об этом "Украинской правде. Киев" сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.
"Последняя информация, которая у нас есть, СЭС говорит, что это погодное явление, ГСЧС не подтверждает пожаров в городе или на прилегающих территориях, никаких возгораний на мусорных полигонах нет. По информации санстанции и Укргидрометцентра, это погодные условия, когда все дымы и выбросы не поднимаются вверх, а накапливаются в приземном слое атмосферы ", - сказал Ткачук.
Причиной этого он назвал разного рода котлы и отопительные установки и камины, которые сейчас используют киевляне.
"Все эти приборы, имеющие выбросы в атмосферу, все это накапливается в приземном слое, и мы имеем такое задымление", - сказал Ткачук.
Он добавил, что за состоянием воздуха следит Госпродпотребслужба.
"Они организовали контрольные точки замера воздуха, но никаких превышений по угарных газах пока не обнаружено. При температуре -6 никаких ухудшений по воздуху СЭС не находит", - подытожил Ткачук.
На этом же настаивает и руководитель Главного управления Госпродспотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
Он отметил, что так называемая метеорологическая дымка уже становится привычным явлением для столицы.
"Этот смог - то метеорологическая дымка. Мы уже такие явления наблюдали ранее. Это естественное явление, возникающее при инверсии температуры и понижении давления и изменении температуры в нижнем слое атмосферы. Поэтому продукты жизнедеятельности человека накапливаются в нижнем слое атмосферы и не перемещаются в верхний. В 7:00 Лабораторный центр здравоохранения взял пробы воздуха, результаты их исследования мы получим в 10 утра. Вчера превышений вредных веществ не было", - сказал Рубан.
Причиной смога он также назвал котельные городские и индивидуальные и авто.
"Преодолеть это явление можно только путем уменьшения выбросов в атмосферу из-за уменьшения использования индивидуальных авто и из-за уменьшения количества котельных, но это нереально для зимнего периода", - подытожил Рубан.
В аэропорту "Киев" отметили, что несмотря на смог, работают в обычном режиме, но призвали пассажиров внимательно следить за статусом своих рейсов в on-line табло.
Напомним, вечером 16 января Киев накрыло дымом, горожане предполагают, что это как-то связано с мусоросжигательным заводом. В соцсетях киевляне подтверждают наличие дыма и неприятного запаха на Левом берегу, в центре, Голосеевском районе, Борщаговке, Нивках, Оболони и даже за городом у Вишневого, Василькова и Глевахи.
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