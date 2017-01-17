Нацсовет объяснил, какие законы нарушил российский телеканал "Дождь"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ответил на критику организации Freedom House, которая назвала актом цензуры запрет на вещание в Украине российского телеканала "Дождь", сообщается в заявлении Нацсовета.

"Службы Национального совета, которые постоянно проводят мониторинг как иностранных, так и отечественных вещателей, обнаружили несоответствие программного наполнения канала украинскому законодательству", - говорится в документе.

Согласно сообщению, было зафиксировано "распространение коммерческой рекламы, что является нарушением требований части девятой статьи 13 Закона Украины О рекламе ("трансляция (ретрансляция) рекламы, содержащейся в программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые транслируются (ретранслируются) на территорию Украины, в случае если иностранные телерадиоорганизации не подпадают под юрисдикцию государств - членов Европейского Союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, запрещается").

"Как известно, Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию, следовательно, на телеканалы, которые действуют под ее юрисдикцией, распространяется указанная норма", – отмечается в заявлении.

"Кроме того, неоднократно фиксировалось распространение в программах телеканала "Дождь" информации, которая не отвечает требованиям части второй статьи 6 Закона Украины О телевидении и радиовещании (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды") и части первой статьи 28 Закона Украины Об информации ("информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека)", – подчеркнули в Нацсовете.

Напомним, Нацсовет обязал провайдеров ограничить вещание "Дождя" на территории Украины 12 января.

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

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