 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 17 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Нацсовет объяснил, какие законы нарушил российский телеканал "Дождь"
время публикации: 09:03
последнее обновление: 09:05
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ответил на критику организации Freedom House, которая назвала актом цензуры запрет на вещание в Украине российского телеканала "Дождь"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ответил на критику организации Freedom House, которая назвала актом цензуры запрет на вещание в Украине российского телеканала "Дождь", сообщается в заявлении Нацсовета.

"Службы Национального совета, которые постоянно проводят мониторинг как иностранных, так и отечественных вещателей, обнаружили несоответствие программного наполнения канала украинскому законодательству", - говорится в документе.

Согласно сообщению, было зафиксировано "распространение коммерческой рекламы, что является нарушением требований части девятой статьи 13 Закона Украины О рекламе ("трансляция (ретрансляция) рекламы, содержащейся в программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые транслируются (ретранслируются) на территорию Украины, в случае если иностранные телерадиоорганизации не подпадают под юрисдикцию государств - членов Европейского Союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, запрещается").

"Как известно, Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию, следовательно, на телеканалы, которые действуют под ее юрисдикцией, распространяется указанная норма", – отмечается в заявлении.

"Кроме того, неоднократно фиксировалось распространение в программах телеканала "Дождь" информации, которая не отвечает требованиям части второй статьи 6 Закона Украины О телевидении и радиовещании (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды") и части первой статьи 28 Закона Украины Об информации ("информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека)", – подчеркнули в Нацсовете.

Напомним, Нацсовет обязал провайдеров ограничить вещание "Дождя" на территории Украины 12 января.

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

facebook

Cсылки по теме:

В Евросоюзе составили инструкцию, как распознать прокремлёвских троллей
// NEWSru.ua // В мире // 13 января 2017 г.

Нацсовет ограничил вещание канала "Телеклуб" из-за "ментов" и Газманова
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

Российскому актёру, который сыграл роль донецкого боевика, запрещён въезд в Украину на 5 лет
// NEWSru.ua // Культура // 30 декабря 2016 г.

Право на вещание в Украине имеют 6 российских телеканалов
// NEWSru.ua // Украина // 5 октября 2016 г.

В Украине запретили ещё четыре российских телеканала
// NEWSru.ua // Украина // 1 сентября 2016 г.

Из перечня разрешённых для ретрансляции в Украине изъяты ещё три российских телеканала
// NEWSru.ua // Украина // 14 апреля 2016 г.

Нацсовет запретил ещё 13 российских телеканалов
// NEWSru.ua // Украина // 17 марта 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 10:33
 Разрыв между богатыми и бедными в мире находится на максимуме, - Oxfam
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 17 января 2017 г.  

Последняя новость – 10:33

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017