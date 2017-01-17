На первое после каникул заседание пришли 352 депутата. Радикалу Ляшко пояснили, что такое синдром Дауна

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл первое в этом году пленарное заседание. В сессионном зале зарегистрировалось 352 депутата, сообщает "Укринформ".

Радикалу Ляшко пояснили, что такое синдром Дауна



Накануне Андрей Парубий призвал депутатов максимально мобилизоваться для эффективной работы, в частности, для принятия важных решений.

Во время Согласительного совета спикер отметил важность принятия сметы Верховной Рады и календарного плана следующей сессии.

Среди вопросов для включения в повестку дня текущей сессии - президентский законопроект об одобрении решения Главы государства о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Эта пленарная неделя-последняя в рамках 5-й сессии ВР 8-го созыва. Во вторник депутаты планируют утвердить календарный план 6-й сессии.

Радикалу Ляшко пояснили, что такое синдром Дауна



Народные депутаты межфракционных объединений "Еврооптимисты" и "Равные возможности" не будут голосовать за законопроекты авторства членов Радикальной партии, пока ее лидер Олег Ляшко не извинится за свои оскорбительные высказывания. Совместное заявление о недопустимости использования языка ненависти в публичной риторике народных депутатов зачитали с трибуны Верховной Рады на заседании 17 января, передает "Украинская Правда".

Депутаты напомнили, что на прошлой неделе лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко в недопустимой оскорбительной форме высказался в адрес вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе.

"Он связал ее позицию относительно моратория на лес-кругляк со следующими эпитетами "подсадная утка", "ставленница олигарха", "правительственный даун", – сказал депутат Алексей Мушак, отметив, что это уже не первое проявление языка ненависти в политике.

"По поводу отношений с олигархами я бы советовал вам, Олег Валерьевич, эту тему никогда не поднимать, потому что результаты этой дискуссии будут не в вашу пользу", – добавил он, напомнив интервью, где Ляшко признался, что использовал схему отношений с олигархами "эфир в обмен на проходную часть в списке".

Мушак также пояснил Ляшко особенности генетической аномалии под названием синдром Дауна: "Она приходится примерно на одного из 700 младенцев. И не зависит ни от имущественного положения родителей, ни от страны, ни от климатических условий. Эти люди не являются инвалидами. Они просто особенные... Их называют дети Солнца, они очень добрые".

"Мы молодые политики, считаем, что публичная политика должна быть ответственной. Именно поэтому мы не будем поддерживать законопроекты, среди авторов которых есть Вы или члены Радикальной партии, пока Вы не извинитесь", – отметил в выступлении народный депутат.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что полностью поддерживает позицию о недопустимости использования языка ненависти в украинском парламенте. В то же время высказал мнение, что "следствием должно быть повышение политической культуры, а не блокирование законопроектов".

Сам Ляшко в реплике, которую ему предоставили согласно регламенту, заявил, что Радикальная партия "будет стоять на своих позициях":

"Трудно назвать людей, которые оставляют украинцев без работы и зарплаты, людьми, которые заслуживают поддержки и уважения. Радикальная партия считает, что те, кто довел страну до ручки... это люди ограниченные, слабоумные".

Выступление радикала сопровождалось криками "Позор!"

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