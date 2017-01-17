В Кропивницком поймали на взятке судью

Судью Кировоградского районного суда Кировоградской области задержали на взятке. Операцию провели СБУ и следователи Генпрокуратуры, сообщается на сайте спецслужбы.

Судья через посредника - адвоката требовал три тысячи долларов за вынесение судебного решения с условным сроком наказания по делу о производстве наркотиков для ранее судимого.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вступившие в силу 30 сентября 2016 года изменения в Конституцию сделали возможным задержание судьи в момент или сразу после совершения им тяжкого преступления. Ранее судьи пользовались иммунитетом, задержать их было нельзя.

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