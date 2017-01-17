Кличко собирается пойти на Украинский завтрак в Давосе

Участие в Украинском завтраке в Давосе мэр Киева Виталий Кличко объяснил своей гражданской и политической позицией поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщает пресс-служба КГГА.

"На Украинский завтрак пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всем мире, доносить позицию - и как гражданина, и как представителя власти - относительно внешней политике Украины, о реформах, которые происходят. И каждый раз я использую такую возможность, ведь меня знают и слышат. Кроме того, есть риски, что кто-то будет доносить неправильные месседжи или спекулировать, в первую очередь, по нашей политике евроинтеграции. А она остается неизменной! Так же, как и наша позиция в отношении агрессии Российской Федерации на Востоке Украины", - цитируют заявление мэра Киева на сайте КГГА.

Мэр отметил, что в этом мероприятии в Давосе участвуют люди, которые имеют влияние на мировую политику и экономику. Это всегда общение, обмен мнениями и поиск перспектив.

Также Киевский городской голова рассказал, что в Давосе намерен принять участие во встрече лидеров по вопросам инфраструктурного и городского развития, посетить мероприятие, на котором собираются лидеры со всего мира в области политики, финансов, медиа и технологий (организованное американским изданием "Washington Post").

Кроме того, Кличко заявил, что у него запланирован ряд двусторонних встреч с представителями крупных мировых компаний, международного сообщества.

"Давос - это всегда практическая польза для нашего города. В позапрошлом году мы "привезли" из Давоса электронный бюджет, переговоры с компанией SAP произошли именно там и после этого мы начали воплощать проект. В прошлом году - договорились о сотрудничестве с Uber, что компания начнет работать в Киеве, установили ряд новых контактов с иностранными партнерами, в частности с немцами. Впоследствии такое сотрудничество перерастает в воплощение важных инфраструктурных проектов столицы, например таких, как Подольско-Воскресенский мост", - подытожил Кличко.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поедет на Всемирный экономический форум в Давос (Швейцария), но не будет принимать участия в "украинском завтраке" бизнесмена и мецената Виктора Пинчука, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

Cсылки по теме: