Порошенко говорит, что договорился о встрече с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко и избранный президент США Дональд Трамп договорились о встрече в Вашингтоне, дата не уточняется. Об этом Порошенко заявил в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я был одним из первых мировых лидеров, кому президент Трамп позвонил сразу после выборов. У нас была довольно многообещающая беседа, мы договорились, что сразу же после инаугурации... Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон", - напомнил президент.

При этом Порошенко не уточнил дату возможных переговоров.

Во время интервью Порошенко выразил надежду, что Трамп использует все свое влияние, чтобы поддержать украинцев в их борьбе против российского агрессора. "Я думаю, что Дональд Трамп имеет сейчас уникальную возможность использовать все свое влияние, чтобы поддержать нас в нашей борьбе за свободу и демократию", - заявил украинский резидент.

По его убеждению, если в результате переговоров удастся заставить Россию вывести свои войска с украинской земли и освободить Крым, то это было бы "очень важно и позитивно". По его словам, возможность такого развития событий "все еще существует".

Порошенко указал и на то обстоятельство, что "слишком много людей уже не верят Путину, и для этого есть причины". В такой ситуации очень важными являются первые шаги Трампа на посту президента США, добавил украинский президент.

Глава государства подчеркнул, что в течение последних 3-х лет Украина получила очень сильную двухпартийную поддержку со стороны США: это и поддержка американского народа, и Конгресса, и администрации США. Порошенко выразил убежденность в том, что эта поддержка продолжится и в дальнейшем.

Как сообщалось, президент Украины во вторник, 17 января начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос.

В то же время Порошенко не будет посещать "Украинский завтрак" зятя экс-президента Леонида Кучмы, миллиардера Виктор Пинчука из-за его скандальной статьи в американской прессе, в которой Пинчук высказался в пользу отказа от оккупированных россиянами Крыма и отдельных районов Донбасса во имя нормализации отношений с РФ.

Кроме того, Пинчук выступил за снятие санкций с российского агрессора.

Также Пинчук считает необходимым пересмотреть политический курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

Cсылки по теме: