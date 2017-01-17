Международный суд ООН раскрыл детали иска Украины против РФ

Международный суд ООН сообщил детали относительно иска Украины против России, поданном в понедельник 16 января в Гааге.

Сообщение размещено на официальном сайте суда, передает "Укринформ".

"Вечером 16 января 2017 года Украина инициировала дело против Российской Федерации относительно обвинений в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года. Оба государства являются участниками этих документов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении суда, Украина в иске утверждает, что после Оранжевой революции в 2004 году государство стало объектом усиленного давления и запугивания со стороны России.

"Согласно позиции Украины, с 2014 года Российская Федерация активизировала свое вмешательство в дела Украины до опасного нового уровня, "военно вторгшись в Украину, финансируя акты терроризма и нарушая права человека миллионов граждан Украины, включая, в высшей степени, право на жизнь", - говорится в сообщении суда.

Как отмечается, Украина считает, что своими действиями РФ нарушает основополагающие принципы международного права.

Как утверждается, на востоке Украины Россия разжигает и поддерживает вооруженное противостояние против государственной власти Украины. "Украина считает, что своими действиями РФ нарушает основополагающие принципы международного права, в том числе закрепленные в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма", - отметили в суде.

Кроме того, как отмечается, часть иска касается нарушения РФ Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с ситуацией в Крыму.

"В своем заявлении Украина утверждает, что в Автономной Республике Крым и городе Севастополь Российская Федерация "нагло пренебрегла Уставом ООН, захватив военной силой часть суверенной территории Украины". Украина заявляет, что "в попытке узаконить свой акт агрессии Россия соорудила незаконный "референдум", торопясь внедрить его на фоне атмосферы насилия и запугивания в отношении нерусских этнических групп", - говорится в материалах суда.

В опубликованном документе на шести страницах приводится детальный перечень требований Украины.

"Украина просит суд вынести решение и объявить, что Россия через свои государственные органы, государственных агентов и других лиц и организации, которые осуществляют государственную власть, и агентов, которые действуют по ее инструкциям или под руководством и контролем, нарушила обязательства Конвенции о борьбе с финансированием терроризма", - говорится в документах и приводится детальный перечень.

Кроме того, как отмечается, Украина подала запрос о введении временных мер для защиты прав.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Как подчеркнул президент Петр Порошенко, в течение трех лет пророссийские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

Вторая позиция в украинском иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и поданы более 20 нот.

Кроме того, глава государства поручил МИД и Минюсту организовать сопровождение поданных против РФ исков, направленных на защиту интересов украинских государственных компаний.

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