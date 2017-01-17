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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 17 января 2017 г.
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Карпатские пралеса могут исчезнуть за несколько лет
время публикации: 09:14
последнее обновление: 09:15
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Карпатские леса не имеют никакой юридической защиты и через 5-8 лет могут быть полностью уничтожены. Карпатские пралеса не имеют никакой юридической защиты и через 5-8 лет могут быть полностью уничтожены

Карпатские леса не имеют никакой юридической защиты и через 5-8 лет могут быть полностью уничтожены. Карпатские пралеса не имеют никакой юридической защиты и через 5-8 лет могут быть полностью уничтожены. Об этом 16 января заявила руководитель природоохранного отдела Общества охраны птиц, кандидат биологических наук, Ольга Яремченко на пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

"Пралеса - это абсолютно уникальные природные экосистемы, которые не подверглись мощному вмешательству людей, они живут и развиваются исключительно по законам природы. Четвертую часть пралесов в период с 2008 по 2014 годы страна потеряла. Если идти дальше такими же темпами, то эти остатки пралесов, создающие каркас лесов, лет через 5-8 просто будут уничтожены. Потому что фактически они не имеют никакой юридической защиты. В законодательстве отсутствует такое понятие, как пралеса", - сказала Яремченко.

По ее словам, пралеса очень часто рассматриваются как старые леса, но на самом деле - это леса, в которых объединены деревья разных возрастных групп - от старых до молодых. Пралеса, в отличие от лесных насаждений, очень стойкие к болезням, вредителям, глобальным изменениям в природе, в том числе стихийным явлениям. Они лучше искусственных насаждений задерживают воду. Самые большие площади таких пралесов сохранились именно в Карпатах.

"Поэтому мы вместе с немецкой организацией, которая в своей стране потеряла пралеса, уже три года работаем над тем, чтобы сохранить остатки этих пралесных экосистем", - заметила Яремченко.

Эксперт поинформировала, что на территории Карпат уже 3 года ведется работа по идентификации пралесов. В общей сложности их площадь составляет около 83 тыс. га. Из них около 40 тыс. га - пралеса, которые уже идентифицированы. Остальные - это потенциальные участки пралесов, которые идентифицированы дистанционно, но дальше будет проводиться их верификация на месте. Однако только 30 тыс. га этих пралесов расположены на объектах природно-заповедного фонда, остальные - на лесохозяйственных участках.

"Сохранение этих экосистем является очень важным - и для сохранения фаунистического многообразия, и для сохранения экологической безопасности региона. Мы начали активную работу с лоббирования расширения территории парков. С 2015 года у нас идет очень мощная борьба с представителями лесного хозяйства, которые категорически не готовы отдавать массивы под расширение национальных природных парков. Поэтому стало понятно, что единственный путь, который обеспечит настоящую защиту этих лесов - это законопроект, направленный на сохранение этих пралесов", - отметила Яремченко.

Ранее спутниковые снимки показали, как стремительно идет вырубка лесов в Карпатах.

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