 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 17 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Украине создадут госсистему защиты критической инфраструктуры - СНБО
время публикации: 10:29
последнее обновление: 10:29
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Украине создадут госсистему защиты критической инфраструктуры - СНБО

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о разработке концепции создания государственной системы защиты критической инфраструктуры и дальнейшего создания такой системы. Соответствующий указ от 16 января обнародован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета.

Согласно решению СНБО от 29 декабря 2016 года, Кабинету министров надлежит в 2-месячный срок разработать при участии Национального института стратегических исследований и одобрить концепцию создания государственной системы защиты критической инфраструктуры и план мероприятий по ее реализации, а также в 2-месячный срок после одобрения этой концепции разработать при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Национального банка Украины и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О критической инфраструктуре и ее защите".

Такой законопроект должен предусмотреть урегулирование вопросов создания государственной системы защиты критической инфраструктуры, определение органа, ответственного за координацию деятельности по защите критической инфраструктуры в мирное время и в условиях особого периода; определение функций, полномочий и ответственности центральных органов исполнительной власти и других органов в сфере защиты критической инфраструктуры, а также прав, обязанностей и ответственности владельцев и операторов объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, речь идет о введении единой методологии проведения оценки угроз критической инфраструктуре и реагирования на них, в частности, относительно аварий и технических сбоев, опасных природных явлений, злоумышленных действий; введении критериев и методологии отнесения объектов инфраструктуры к критической инфраструктуре, порядок их паспортизации и категоризации; основ государственно-частного партнерства и ресурсного обеспечения, а также международного сотрудничества в сфере защиты критической инфраструктуры.

Согласно решению СНБО, СБУ должна в 3-месячный срок предпринять меры по усовершенствованию контрразведывательного обеспечения и защиты критической инфраструктуры.

facebook

Cсылки по теме:

СНБО утвердил Доктрину информбезопасности Украины
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

СНБО одобрил проект госпрограммы развития ВСУ до 2020 года
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

Турчинов заявляет, что за последними кибератаками стоят россияне
// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.

СНБО разработает систему защиты от кибернападений
// NEWSru.ua // Украина // 8 ноября 2016 г.

Порошенко призвал реформировать Совбез ООН и сравнил агрессию РФ в Украине и Сирии
// NEWSru.ua // Украина // 21 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 10:33
 Разрыв между богатыми и бедными в мире находится на максимуме, - Oxfam
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 17 января 2017 г.  

Последняя новость – 10:33

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017