На Херсонщине после рейдов полиции перестали продавать "Боярышник"

В Херсонской области после рейдов полиции перестали продавать российский "Боярышник". Об этом LB.ua рассказали местные жители и источники в МВД.
После того, как 13 января появились публикации о наличии российского "Боярышника" в магазинах региона, местная полиция провела оперативные мероприятия по выявлению мест его продажи.
Уже с понедельника купить этот спиртовой лосьон в открытом доступе невозможно. На просьбы покупателей продать "Боярышнык" продавцы сообщают, что больше им не торгуют.
Напомним, в декабре 2016 года в российском городе Иркутск от отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" погибли почти 80 человек, еще 120 человек пострадали. В состав этого лосьона входит этиловый спирт, но в Иркутск попала партия, где в продукте был использован метиловый, смертельный для человека спирт.
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