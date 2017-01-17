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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 17 января 2017 г.
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На Херсонщине после рейдов полиции перестали продавать "Боярышник"

время публикации: 13:31
последнее обновление: 13:31
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На Херсонщине после рейдов полиции перестали продавать "Боярышник"

В Херсонской области после рейдов полиции перестали продавать российский "Боярышник". Об этом LB.ua рассказали местные жители и источники в МВД.

После того, как 13 января появились публикации о наличии российского "Боярышника" в магазинах региона, местная полиция провела оперативные мероприятия по выявлению мест его продажи.

Уже с понедельника купить этот спиртовой лосьон в открытом доступе невозможно. На просьбы покупателей продать "Боярышнык" продавцы сообщают, что больше им не торгуют.

Напомним, в декабре 2016 года в российском городе Иркутск от отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" погибли почти 80 человек, еще 120 человек пострадали. В состав этого лосьона входит этиловый спирт, но в Иркутск попала партия, где в продукте был использован метиловый, смертельный для человека спирт.

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Вторник, 17 января 2017 г.  

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